Перегонщик из Читы похитил автомобиль у жителя Иркутска

В полицию Читы обратился житель Иркутска, рассказал, что у него украли автомобиль «Хонда Испар» стоимостью около полумиллиона рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в УМВД России по Забайкальскому краю.
Оказалось, что потерпевший хотел перегнать купленную машину из Улан-Удэ в Иркутск, нашел в сети объявление и заключил сделку с перегонщиком. Авто доставили, однако возникли некоторые трудности при регистрации.
— Тогда житель Иркутска вновь связался со знакомым перегонщиком, который согласился за 25 тысяч рублей помочь с постановкой машины на учет в Чите. Потерпевший приехал в Забайкалье, передал авто мужчине. Спустя несколько дней он забеспокоился, что новый знакомый не выходит на связь и не возвращает машину, — поделились в ведомстве.
В итоге «помощника» нашли правоохранители. Он заявил, что на самом деле собирался поставить машину на учет, только вот не справился с поставленной задачей, поэтому решил похитить авто и обменять на другое. Машину вернули законному владельцу, следователи завели уголовное дело, подозреваемого отправили в изолятор временного содержания.
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