Перегонщик из Читы похитил автомобиль у жителя Иркутска

— Тогда житель Иркутска вновь связался со знакомым перегонщиком, который согласился за 25 тысяч рублей помочь с постановкой машины на учет в Чите. Потерпевший приехал в Забайкалье, передал авто мужчине. Спустя несколько дней он забеспокоился, что новый знакомый не выходит на связь и не возвращает машину, — поделились в ведомстве.