Суд арестовал второго чиновника министерства промышленности НСО

Сегодня избрали меру пресечения начальнику управления экономики и финансов Минпромторга Наталье Зыряновой. Чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий, напомнили в областной прокуратуре.
«Прокуратура области поддержала в суде ходатайство следователя об избрании меры пресечения. Постановлением Центрального районного суда Новосибирска Зырянову заключили под стражу на два месяца», — уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что расследование уголовного дела контролируют в надзорном ведомстве.
Ранее мы сообщали, что суд избрал меру пресечения начальнику отдела мониторинга потребительского рынка управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг Министерства промышленности и торговли Новосибирской области Юрию Воробьеву.