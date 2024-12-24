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Суд арестовал второго чиновника министерства промышленности НСО

Наталье Зырянове избрали меру пресечения.

Источник: прокуратура НСО

Сегодня избрали меру пресечения начальнику управления экономики и финансов Минпромторга Наталье Зыряновой. Чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий, напомнили в областной прокуратуре.

«Прокуратура области поддержала в суде ходатайство следователя об избрании меры пресечения. Постановлением Центрального районного суда Новосибирска Зырянову заключили под стражу на два месяца», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что расследование уголовного дела контролируют в надзорном ведомстве.

Ранее мы сообщали, что суд избрал меру пресечения начальнику отдела мониторинга потребительского рынка управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг Министерства промышленности и торговли Новосибирской области Юрию Воробьеву.