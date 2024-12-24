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На Эйфелевой башне сработала пожарная сигнализация

ПАРИЖ, 24 дек — РИА Новости. Посетители покинули Эйфелеву башню в рамках эвакуации после срабатывания пожарной сигнализации, сообщает во вторник телеканал BFMTV со ссылкой на Общество управления Эйфелевой башней (SETE).

Источник: © РИА Новости

«Эйфелева башня была эвакуирована во вторник, 24 декабря, после короткого замыкания на шине питания лифта», — передает канал.

Отмечается, что «техническая проблема возникла между вторым этажом и вершиной монумента, что привело к срабатыванию пожарной сигнализации в 10.50» (12.50 мск).

Никто из посетителей не подвергся опасности, уточняют в SETE. В течение дня доступ к достопримечательности для посетителей будет восстановлен «вплоть до второго этажа». Технические сотрудники башни совместно с пожарными пытаются установить причину инцидента.