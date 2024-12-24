На Эйфелевой башне сработала пожарная сигнализация

«Эйфелева башня была эвакуирована во вторник, 24 декабря, после короткого замыкания на шине питания лифта», — передает канал.
Отмечается, что «техническая проблема возникла между вторым этажом и вершиной монумента, что привело к срабатыванию пожарной сигнализации в 10.50» (12.50 мск).
Никто из посетителей не подвергся опасности, уточняют в SETE. В течение дня доступ к достопримечательности для посетителей будет восстановлен «вплоть до второго этажа». Технические сотрудники башни совместно с пожарными пытаются установить причину инцидента.