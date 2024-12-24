Фура с пивом опрокинулась в Северо-Казахстанской области

По информации МВД РК, авария произошла на 436 км автодороги республиканского значения Астана — Петропавловск вблизи села Ленинского. Пострадавших нет, грузовик получил механические повреждения.
«Сотрудники полиции и проезжавшие водители помогли кыргызстанцу вернуть большегруз на проезжую часть. Стражи порядка настоятельно рекомендуют водителям перед выездом на дальние дистанции следить за прогнозами погоды и сообщениями экстренных служб, следить за техническим состоянием своих транспортных средств, иметь теплые вещи, инструменты для ремонта».
Стражи порядка предоставили водителю инструменты для ремонта.
Полицейские в СКО напоминают водителям об осторожности на зимних трассах.