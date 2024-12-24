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Фура с пивом опрокинулась в Северо-Казахстанской области

На трассе Астана — Петропавловск 24 декабря 69-летний водитель из Кыргызстана не справился с управлением и съехал в кювет. В условиях непогоды фура, везшая почти 20 тыс. кг пива, опрокинулась на бок, сообщает Zakon.kz.

Источник: polisia.kz

По информации МВД РК, авария произошла на 436 км автодороги республиканского значения Астана — Петропавловск вблизи села Ленинского. Пострадавших нет, грузовик получил механические повреждения.

«Сотрудники полиции и проезжавшие водители помогли кыргызстанцу вернуть большегруз на проезжую часть. Стражи порядка настоятельно рекомендуют водителям перед выездом на дальние дистанции следить за прогнозами погоды и сообщениями экстренных служб, следить за техническим состоянием своих транспортных средств, иметь теплые вещи, инструменты для ремонта».

уточняется в сообщении.

Стражи порядка предоставили водителю инструменты для ремонта.

Полицейские в СКО напоминают водителям об осторожности на зимних трассах.