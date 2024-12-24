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Водитель внедорожника провалился под лед и погиб на Байкале

Мужчина проигнорировал запрещающие знаки.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На Байкале внедорожник ушел под лед. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС Иркутской области, водитель проигнорировал запрещающие знаки около Мухорского залива, сейчас там толщина льда не превышает 10 сантиметров.

— В 600 метрах от берега автомобиль утонул, 47-летний мужчина погиб. Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России подняли безжизненное тело, — сообщили в ведомстве.

Напомним, что выезд на лед в некоторых местах строго запрещен! Исключением являются лишь официально открытые ледовые переправы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что сразу два ДТП произошло вблизи поселка Усть-Ордынский. 35-летняя женщина за рулем «Тойоты Премио» сбила лошадь. Скакун перебегал дорогу на 76 километре трассы «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово». Через несколько минут на труп животного наехал 43-летний водитель.