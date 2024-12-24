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Вода от поврежденного гидранта подтопила улицу под Ростовом-на-Дону

Жители поселка под Ростовом пожаловались на грязь из песка и воды.

Источник: Комсомольская правда

Жители поселка под Ростовом-на-Дону пожаловались на поврежденный гидрант, от которого по улице растеклась вода и смыла песок, насыпанный рабочими. Пост с просьбой помочь в этой ситуации опубликовали на сайте «Благоустройство города» донской столицы.

— Ведется прокладка городской канализации, но мы не знаем, какая организация этим занимается. При проведении работ недавно был поврежден газопровод, затем телефонная линия. Потом установленный рабочими гидрант был поврежден, и по улице потекла вода, она смыла песок, — говорится в сообщении.

В итоге смесь из воды и песка скопилась около калитки одного из частных домов. Добавим, на портале по благоустройству ситуацию уже взяли в работу, на странице с постом стоит соответствующая пометка.

ЖКХ