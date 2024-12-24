Вода от поврежденного гидранта подтопила улицу под Ростовом-на-Дону

— Ведется прокладка городской канализации, но мы не знаем, какая организация этим занимается. При проведении работ недавно был поврежден газопровод, затем телефонная линия. Потом установленный рабочими гидрант был поврежден, и по улице потекла вода, она смыла песок, — говорится в сообщении.