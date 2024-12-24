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Участника группы Pussy Riot внесли в список террористов и экстремистов

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Участник группы Pussy Riot Петр Верзилов* (признан иноагентом) внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга.

Источник: © РИА Новости

«Верзилов Петр Юрьевич*, 25.10.1987 года рождения, Москва», — значится в перечне.

* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.

* Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов.