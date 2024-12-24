СК завел дело после крушения судна Ursa Major в Средиземном море

По данным ведомства, 23 декабря на судне «произошел инцидент, приведший к последующему его затоплению». В МИД России сообщали, что сухогруз затонул из-за взрыва в машинном отделении. По данным изданий Maritime Exeсutive, El Español и La Verdad, это случилось в международных водах между Испанией и Алжиром, когда судно шло к Гибралтарскому проливу.