Житель Ангарска пытался расплатиться с таксистом поддельной купюрой

Во время обысков в подъезде дома задержанного нашли несколько банкнот, а в квартире еще 41 на общую сумму 205 тысяч рублей. На мужчину завели уголовное дело. Напомним, что использование ненастоящих денег — это преступление и влечет за собой наказание.