Житель Ангарска пытался расплатиться с таксистом поддельной купюрой

В Иркутской области полицейские и работники банков ищут людей, которые расплачиваются поддельными банкнотами. Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ГУ МВД региона, с начала 2024 обнаружили и изъяли 51 такую купюру, завели 35 уголовных дел.
— В мае оперативники задержали жителя Ангарска, который пытался расплатиться с таксистом фальшивой пятитысячной купюрой, его отвезли в отдел для дальнейших разбирательств, — уточнили в агентстве.
Во время обысков в подъезде дома задержанного нашли несколько банкнот, а в квартире еще 41 на общую сумму 205 тысяч рублей. На мужчину завели уголовное дело. Напомним, что использование ненастоящих денег — это преступление и влечет за собой наказание.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что водитель внедорожника проигнорировал запрещающие знаки и выехал на лед на Байкале. В 600 метрах от берега автомобиль утонул, 47-летний мужчина погиб.