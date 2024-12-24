Бывший глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин пока не хочет подавать на УДО

По его словам, в омской колонии, куда его этапировали из учреждения в Мордовии, условия содержания в целом лучше, но причин перевода он не знает. «Об этом надо спрашивать ГУФСИН, а не меня. Я осваиваю Сибирь», — рассказал он по видеоконференцсвязи из колонии перед судебным заседанием по гражданскому спору с прокуратурой.
Олега Сорокина арестовали в декабре 2017 года, и затем приговорили к десяти годам лишения свободы за получение взятки в форме услуги и участие в похищении человека. С учетом проведенного в СИЗО и исправительных учреждениях времени, он отсидел семь лет из назначенного срока и вправе подать на УДО. Будучи в мордовской исправительной колонии, осужденный Сорокин через адвоката обращался в суд с таким ходатайством, но затем отозвал его. В Мордовии на него наложили несколько взысканий за нарушения режима.