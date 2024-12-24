Бывший глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин пока не хочет подавать на УДО

Олега Сорокина арестовали в декабре 2017 года, и затем приговорили к десяти годам лишения свободы за получение взятки в форме услуги и участие в похищении человека. С учетом проведенного в СИЗО и исправительных учреждениях времени, он отсидел семь лет из назначенного срока и вправе подать на УДО. Будучи в мордовской исправительной колонии, осужденный Сорокин через адвоката обращался в суд с таким ходатайством, но затем отозвал его. В Мордовии на него наложили несколько взысканий за нарушения режима.