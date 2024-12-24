Украинский диверсант получил 22 года тюрьмы и колонии за теракты в Крыму

По данным следствия, мужчину завербовал сотрудник главного управления разведки минобороны Украины в апреле 2022 года в Запорожье. Злоумышленник прошел курс обучения по подготовке и совершению терактов, изготовлению самодельных взрывных устройств, обращению с огнестрельным оружием, овладел навыками конспирации. После этого он переехал в Крым на постоянное место жительства.