Украинский диверсант получил 22 года тюрьмы и колонии за теракты в Крыму

По данным следствия, мужчину завербовал сотрудник главного управления разведки минобороны Украины в апреле 2022 года в Запорожье. Злоумышленник прошел курс обучения по подготовке и совершению терактов, изготовлению самодельных взрывных устройств, обращению с огнестрельным оружием, овладел навыками конспирации. После этого он переехал в Крым на постоянное место жительства.
Весной 2023 года диверсант по заданию спецслужбы противника изготовил самодельные взрывные устройства из изъятых из тайников компонентов и определил два подходящих объекта для совершения теракта.
Злоумышленник разместил два СВУ под железнодорожным полотном и совершил взрывы во время прохождения по путям грузовых железнодорожных поездов.
Осенью того же года фигурант решил изготовить еще четыре самодельных взрывных устройства, чтобы снова подорвать железнодорожные пути, а также топливный склад. Однако совершить новые теракты мужчина не успел — его задержали правоохранители.
«В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части срока лишения свободы — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Также он обязан выплатить штраф в размере одного миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил.