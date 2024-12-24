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Украинский диверсант получил 22 года тюрьмы и колонии за теракты в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек — РИА Новости Крым. Суд приговорил к 22 годам лишения свободы агента военной разведки Украины, который по заданию Киева взорвал в Крыму железнодорожное полотно и планировал совершить еще ряд терактов на полуострове. Об этом сообщает Южный окружной военный суд.

Источник: РИА "Новости"

По данным следствия, мужчину завербовал сотрудник главного управления разведки минобороны Украины в апреле 2022 года в Запорожье. Злоумышленник прошел курс обучения по подготовке и совершению терактов, изготовлению самодельных взрывных устройств, обращению с огнестрельным оружием, овладел навыками конспирации. После этого он переехал в Крым на постоянное место жительства.

Весной 2023 года диверсант по заданию спецслужбы противника изготовил самодельные взрывные устройства из изъятых из тайников компонентов и определил два подходящих объекта для совершения теракта.

Злоумышленник разместил два СВУ под железнодорожным полотном и совершил взрывы во время прохождения по путям грузовых железнодорожных поездов.

Осенью того же года фигурант решил изготовить еще четыре самодельных взрывных устройства, чтобы снова подорвать железнодорожные пути, а также топливный склад. Однако совершить новые теракты мужчина не успел — его задержали правоохранители.

«В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части срока лишения свободы — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Также он обязан выплатить штраф в размере одного миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил.