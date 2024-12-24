Суд приговорил экс-замглавы столичного управления МВД к 6,5 годам колонии

Другими фигурантами этого дела стали бывший начальник одного из отделов Управления по вопросам миграции Вячеслав Фокин, а также предприниматели Андрей Школьников и Вячеслав Фокин. Всем им вменили ч. 2 ст. 322.1 УК (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору в целях совершения или сокрытия преступления). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.