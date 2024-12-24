Электромонтер умер на рабочем месте в Нижегородской области

50-летний электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования ООО «Синергетик» умер на рабочем месте в Нижегородской области. Об этом сообщает региональная Гострудинспекция.
Согласно информации, мужчине стало плохо на работе, он зашел в помещение для работников отдела главного энергетика и позвонил мастеру, которому сообщил о своем плохом самочувствии.
Мастер вызвал скорую помощь. К сожалению, медикам спасти мужчину не удалось, он умер прямо на руках у врачей.
Гострудинспекция проведет расследование и выяснит обстоятельства произошедшего.