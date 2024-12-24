Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Электромонтер умер на рабочем месте в Нижегородской области

Медикам не удалось спасти специалиста.

Источник: Комсомольская правда

50-летний электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования ООО «Синергетик» умер на рабочем месте в Нижегородской области. Об этом сообщает региональная Гострудинспекция.

Согласно информации, мужчине стало плохо на работе, он зашел в помещение для работников отдела главного энергетика и позвонил мастеру, которому сообщил о своем плохом самочувствии.

Мастер вызвал скорую помощь. К сожалению, медикам спасти мужчину не удалось, он умер прямо на руках у врачей.

Гострудинспекция проведет расследование и выяснит обстоятельства произошедшего.

несчастный случай