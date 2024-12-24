Затонувшие в Керченском проливе танкеры нарушили сезонные ограничения на плавание

Несколько танкеров «Волгатранснефти» не включены в лицензию на перевозки опасных грузов, добавили в Минтрансе РФ. «Несколько танкеров, принадлежащих ЗАО “Волгатранснефть”, не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом», — говорится в сообщении.