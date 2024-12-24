Школьный автобус с 11 детьми столкнулся с легковым Audi в Слуцком районе

В сообщении сказано, что во вторник, 24 декабря, на 86 километре автодороги Р-23 «Минск — Микашевичи» 35-летний житель Солигорского района, находившийся за рулем машины Audi A6, ехал со стороны Минска в сторону Солигорска. В правой полосе движения он врезался в школьный автобус. За рулем транспортного средства находился 69-летний житель Слуцкого района.