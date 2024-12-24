Школьный автобус с 11 детьми столкнулся с легковым Audi в Слуцком районе. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Минского облисполкома.
В сообщении сказано, что во вторник, 24 декабря, на 86 километре автодороги Р-23 «Минск — Микашевичи» 35-летний житель Солигорского района, находившийся за рулем машины Audi A6, ехал со стороны Минска в сторону Солигорска. В правой полосе движения он врезался в школьный автобус. За рулем транспортного средства находился 69-летний житель Слуцкого района.
Сказано, что автобус МАЗ ехал со стороны деревни Покрашево Слуцкого района в сторону деревни Ануфровичи. Он осуществлял подвоз детей домой из школы. В ведомстве отметили, что в школьном автобусе было 11 детей и сопровождающий взрослый".
«В результате ДТП никто не пострадал, школьники доставлены в УЗ “Слуцкая ЦРБ”, осмотрены и отпущены домой», — сказано в сообщении.
ДТП с легковым автомобилем Audi и школьным автобусом случилось в Слуцком районе. Фото: телеграм-канал УВД Минского облисполкома.
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