В Темрюкском районе не выявили загрязнения мазутом территории заказника

Вместе с волонтерами проведены мероприятия по уборке 500 метров территории памятника природы «Озеро Соленое», расположенного на Тамани. Активисты расчистили 60 квадратных метров, загрязненного нефтяными отходами. На территории природного парка «Анапская пересыпь» была очищена 800 метровая пляжная зона в направлении Витязево. В ходе работ удалось собрать 1200 мешков песка, содержащего нефтепродукты.