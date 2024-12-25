В Темрюкском районе не выявили загрязнения мазутом территории заказника. На территория особо охраняемой природной территории «Запорожско-Таманский государственный природный заказник» мазутных пятен не нашли.
«Сегодня основной группой министерства природных ресурсов Краснодарского края по ликвидации нефтепродуктов обследована вся территория ООПТ Запорожско-Таманского государственного природного заказника. Загрязнений мазутом не выявлено», — рассказали в Оперативном штабе Краснодарского края.
Вместе с волонтерами проведены мероприятия по уборке 500 метров территории памятника природы «Озеро Соленое», расположенного на Тамани. Активисты расчистили 60 квадратных метров, загрязненного нефтяными отходами. На территории природного парка «Анапская пересыпь» была очищена 800 метровая пляжная зона в направлении Витязево. В ходе работ удалось собрать 1200 мешков песка, содержащего нефтепродукты.