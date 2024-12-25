Минтранс: затонувшие в Керченском проливе танкеры нарушили сезонные ограничения

Во время проверки Ространснадзора специалисты выяснили, что оба танкера находились в Керченском проливе в нарушении ими сезонных ограничений на плавание в акватории. Кроме того, несколько танкеров, принадлежащих ЗАО «Волгатранснефть», не включены в лицензию на перевозку опасных грузов по внутренним водным и морским путям, отметили в министерстве.