В Азове произошел пожар в частном доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось вечером 24 декабря.
По предварительной информации ведомства, дом начал полыхать около 19:33 на улице Андреевской, 80. Очевидцы, увидев столб черного дыма, сразу же вызвали спасателей. Прибывшие на место ЧП пожарные незамедлительно начали тушить огонь. Пожар локализовали на площади 40 квадратных метров.
К счастью, обошлось без пострадавших. На месте ЧП продолжают работать две спецмашины и восемь спасателей.