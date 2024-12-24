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В Азове произошел пожар в частном доме

В Азове спасатели потушили огонь в частном доме.

Источник: Комсомольская правда

В Азове произошел пожар в частном доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось вечером 24 декабря.

По предварительной информации ведомства, дом начал полыхать около 19:33 на улице Андреевской, 80. Очевидцы, увидев столб черного дыма, сразу же вызвали спасателей. Прибывшие на место ЧП пожарные незамедлительно начали тушить огонь. Пожар локализовали на площади 40 квадратных метров.

К счастью, обошлось без пострадавших. На месте ЧП продолжают работать две спецмашины и восемь спасателей.