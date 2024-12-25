На устранение последствий ЧС в Анапе выделят 1,2 миллиарда рублей

Из регионального бюджета в этом году муниципалитету направят 400 миллионов рублей, а в 2025 году — 800 миллионов рублей.
Как пояснили в администрации Кубани, средства необходимы для того, чтобы обеспечить вывоз загрязненного грунта и его обеззараживание на профильных предприятиях. Глава Министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов оценил объем грунта, требующего утилизации, в 200 тысяч тонн.
Напомним, чрезвычайное происшествие случилось 15 декабря, когда из-за шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Разлив нефтепродуктов привел к масштабному загрязнению.
Для решения проблемы организована правительственная рабочая группа под руководством вице-премьера Виталия Савельева. Замглавы Кубани Александр Нестеренко курирует деятельность оперштаба по поручению губернатора.
Ранее «МК на Кубани» писал, что тысячи волонтеров приехали на помощь жителям Черноморского побережья.