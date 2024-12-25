На устранение последствий ЧС в Анапе выделят 1,2 миллиарда рублей

Как пояснили в администрации Кубани, средства необходимы для того, чтобы обеспечить вывоз загрязненного грунта и его обеззараживание на профильных предприятиях. Глава Министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов оценил объем грунта, требующего утилизации, в 200 тысяч тонн.