Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге следователя полиции подозревают во взятке в 10 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Управление собственной безопасности петербургского ГУ МВД и сотрудники регионального УФСБ провели обыски по делу о взятке в размере 10 млн рублей, в покушении на получение которой подозревают следователя полиции Выборгского района города. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Источник: Freepik

«В управление собственной безопасности ГУ МВД России обратился 42-летний предприниматель и сообщил о противоправных действиях со стороны сотрудников одного из территориальных ОВД. Со слов мужчины, у него вымогали крупную сумму за возврат ранее изъятого автомобиля и непривлечение его к установленной законом ответственности. Заявитель также сообщил, что передача денежных средств в размере 10 млн рублей должна была осуществляться через посредника-адвоката», — говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, во вторник в рамках возбужденного уголовного дела прошли обыски в районном УМВД и в доме одного из подозреваемых — сотрудника районной полиции. «При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — заявили в ГУ МВД.