В Петербурге следователя полиции подозревают во взятке в 10 млн рублей

«В управление собственной безопасности ГУ МВД России обратился 42-летний предприниматель и сообщил о противоправных действиях со стороны сотрудников одного из территориальных ОВД. Со слов мужчины, у него вымогали крупную сумму за возврат ранее изъятого автомобиля и непривлечение его к установленной законом ответственности. Заявитель также сообщил, что передача денежных средств в размере 10 млн рублей должна была осуществляться через посредника-адвоката», — говорится в сообщении.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе, во вторник в рамках возбужденного уголовного дела прошли обыски в районном УМВД и в доме одного из подозреваемых — сотрудника районной полиции. «При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — заявили в ГУ МВД.