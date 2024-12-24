В Петербурге следователя полиции подозревают во взятке в 10 млн рублей

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, во вторник в рамках возбужденного уголовного дела прошли обыски в районном УМВД и в доме одного из подозреваемых — сотрудника районной полиции. «При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — заявили в ГУ МВД.