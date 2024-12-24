16-летний мальчик получил в Белорецке ожоги I-III степени в ходе сварочных работ

В башкирском городе Белорецк серьезно пострадал подросток. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
16-летний мальчик получил ожоги во время сварочных работ в гараже. В настоящее время он проходит лечение в городской больнице. Врачи диагностировали у него термические ожоги первой-третьей степени живота и грудной клетки.
Сейчас по факту ЧП проводится расследование.
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