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16-летний мальчик получил в Белорецке ожоги I-III степени в ходе сварочных работ

В Башкирии подросток получил сильные ожоги во время сварочных работ.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Белорецк серьезно пострадал подросток. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

16-летний мальчик получил ожоги во время сварочных работ в гараже. В настоящее время он проходит лечение в городской больнице. Врачи диагностировали у него термические ожоги первой-третьей степени живота и грудной клетки.

Сейчас по факту ЧП проводится расследование.

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