Самарец забил лопатой до смерти свою знакомую

По версии следствия, 19 декабря 2024 года обвиняемый вместе со своими знакомыми распивал спиртные напитки в нежилом строении, расположенном в поселке Управленческий Красноглинского района. В какой-то момент между ним и присутствующей там же женщиной произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес ей множественные удары ногами и лопатой по голове и туловищу. От полученных повреждений женщина скончалась на месте преступления.