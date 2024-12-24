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Три человека погибли при столкновении легковушки и автобуса в Подмосковье

Водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли в результате столкновения с автобусом. ДТП произошло под Дмитровом в Московской области, сообщила пресс-служба подмосковного ГУ МВД РФ.

Источник: РЕН ТВ

По предварительным данным, мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

Еще один пассажир легкового авто получил травмы. К настоящему моменту его госпитализировали. При этом из числа пассажиров автобуса никто не пострадал.

Ранее трамвай насмерть сбил женщину на северо-востоке Москвы. Авария произошла 24 декабря в районе остановки «Сухонская улица» у проезда Дежнева, когда женщина переходила трамвайные пути в неположенном месте.