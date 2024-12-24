СК проверит сообщения о рейдерском захвате квартир москвичей

Как указывает ведомство, в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» вышел сюжет, в котором утверждалось, что десятки москвичей стали жертвами рейдеров, которые за долги отбирают у них квартиры и реализуют через торги.
«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУСК России по Москве Андрею Стрижову в целях установления всех обстоятельств организовать проверку и представить доклад. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении.