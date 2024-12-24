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СК проверит сообщения о рейдерском захвате квартир москвичей

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУСК России по Москве Андрею Стрижову организовать проверку по сообщениям о рейдерах, которые якобы за долги отнимают квартиры у москвичей, сообщает СК РФ.

Источник: © РИА Новости

Как указывает ведомство, в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» вышел сюжет, в котором утверждалось, что десятки москвичей стали жертвами рейдеров, которые за долги отбирают у них квартиры и реализуют через торги.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУСК России по Москве Андрею Стрижову в целях установления всех обстоятельств организовать проверку и представить доклад. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении.

СК