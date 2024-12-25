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В Борисовском районе в результате ДТП погиб велосипедист

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе в результате ДТП погиб велосипедист, об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

Источник: УВД Минского облисполкома

По предварительной информации, 24 декабря около 17.50 на 30 км автодороги Борисов-Березино, вблизи поворота на д. Черневичи Борисовского района, 56-летний житель г. Белыничи, двигаясь на автомобиле Daewoo Nexia в направлении г. Березино, совершил наезд на мужчину.

Велосипедист ехал в попутном направлении по краю проезжей части дороги. В результате наезда он скончался на месте происшествия от полученных травм. Велосипед был обозначен световозвращающими элементами.

По факту ДТП проводится проверка.