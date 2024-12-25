В Борисовском районе в результате ДТП погиб велосипедист

По предварительной информации, 24 декабря около 17.50 на 30 км автодороги Борисов-Березино, вблизи поворота на д. Черневичи Борисовского района, 56-летний житель г. Белыничи, двигаясь на автомобиле Daewoo Nexia в направлении г. Березино, совершил наезд на мужчину.