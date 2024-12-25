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Гладков: ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области

Беспилотниками дважды атаковано село Грузское Борисовского района.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Украины совершили атаки на два населенных пункта в Белгородской области. Об этом 24 декабря сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в хуторе Шаховка Волоконовского района удар беспилотника возле социального объекта привел к повреждениям: в здании выбиты окна, повреждены фасад и дверь.

В селе Грузское Борисовского района дроны нанесли два удара, в результате которых пострадала кровля гаража на территории сельскохозяйственного предприятия.

Гладков уточнил, что в ходе атак пострадавших нет, а детали происшествий продолжают уточняться.

Ранее в районе Валуек, в селе Борки Белгородской области мирный житель пострадал в результате атаки украинских FPV-дронов.