В Москве хирург получил четыре года колонии за финансирование экстремизма

«Приговором Перовского районного суда города Москвы Тищенко Иван Сергеевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года в исправительной колонии общего режима», — сказал собеседник агентства.
Мужчину взяли под стражу в зале суда.
В инстанции не уточнили, в какую именно организацию или каким лицам обвиняемый направлял денежные средства.
По статье, вменяемой Тищенко, ему грозило до восьми лет лишения свободы.
В официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы уточняется, что Тищенко является хирургом.