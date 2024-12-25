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В Москве хирург получил четыре года колонии за финансирование экстремизма

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Перовский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии хирурга Ивана Тищенко по делу о финансировании экстремистской деятельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Источник: © РИА Новости

«Приговором Перовского районного суда города Москвы Тищенко Иван Сергеевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года в исправительной колонии общего режима», — сказал собеседник агентства.

Мужчину взяли под стражу в зале суда.

В инстанции не уточнили, в какую именно организацию или каким лицам обвиняемый направлял денежные средства.

По статье, вменяемой Тищенко, ему грозило до восьми лет лишения свободы.

В официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы уточняется, что Тищенко является хирургом.