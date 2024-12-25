В Москве хирург получил четыре года колонии за финансирование экстремизма

«Приговором Перовского районного суда города Москвы Тищенко Иван Сергеевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года в исправительной колонии общего режима», — сказал собеседник агентства.