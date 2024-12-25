РАН: загрязнение мазутом может достичь Феодосийского залива

По информации института, 23 декабря западный ветер способствовал выносу мазутного загрязнения от береговой линии в сторону моря вдоль всего крымского побережья. Однако к вечеру того же дня ветер изменил направление на восточное, что может привести к загрязнению береговой линии Крыма.