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РАН: загрязнение мазутом может достичь Феодосийского залива

Ветер способствовал выносу мазутного загрязнения от берега в сторону моря вдоль всего крымского побережья.

Источник: Аргументы и факты

Восточный ветер может создать угрозу загрязнения нефтепродуктами на юго-восточном побережье Крыма, от Керченского пролива до Феодосийского залива. Об этом сообщает Институт космических исследований РАН.

По информации института, 23 декабря западный ветер способствовал выносу мазутного загрязнения от береговой линии в сторону моря вдоль всего крымского побережья. Однако к вечеру того же дня ветер изменил направление на восточное, что может привести к загрязнению береговой линии Крыма.

Специалисты подчеркивают, что именно этот район требует особого внимания в связи с возможными экологическими последствиями.

Напомним, 15 декабря грузовые суда «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, ЧП привело к разливу нефтепродуктов в море.

Позднее стало известно, что капитана танкера «Волганефть-212» поместили в СИЗО на два месяца, капитана судна «Волгонефть-239» отправили под домашний арест.