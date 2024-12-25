ДТП со смертельным исходом на МКАД: водитель не справился с управлением и столкнулся с дорожным ограждением

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По предварительной информации, накануне около 23:13 60-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по внешнему кольцу МКАД, в районе 1-го км не справился с управлением и совершил столкновение с дорожным ограждением. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.