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Заместителя гендиректора «Роскосмоса» Фролова обвинили в получении взяток

Размер взяток не разглашается.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель генерального директора «Роскосмоса» Олег Фролов оказался под следствием в связи с обвинениями в получении взяток. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, это дело связано с уголовным расследованием, касающимся хищения более 435 миллионов рублей, выделенных на создание барокомплекса для испытаний различных изделий.

Конкретные суммы взяток в рамках этого дела не раскрываются. Следственные действия продолжаются.

Ранее сотрудники ФСБ в Башкирии задержали бывшего председателя Госкомитета республики по жилищному и строительному надзору Артура Давлетшина — его подозревают в покушении на получение взятки в 2,5 млн рублей.