В Приморье будут судить бизнесмена и повара, которые заразили школьников туберкулезом

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя, оказывавшего услуги по организации питания учащихся МОБУ СОШ № 17 г. Дальнегорска, а также ранее трудоустроенного у него работника пищеблока. Фигурантам предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в релизе надзорного ведомства.
Следствие утверждает, что с декабря 2022 года по октябрь 2023 года ИП Кононенко Ю. А. взял на работу кухонным работником женщину, которая больна туберкулезом, гепатитом и другими серьезными заболеваниями. При этом документ, подтверждающий прохождение медкомиссии, он не потребовал. В итоге это привело к тому, что у 12 школьников обнаружен туберкулез.
«Кроме того, работнику пищеблока предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа) по факту того, что уже после трудоустройства она приобщила к личному делу подложную медицинскую книжку», — добавили в прокуратуре.
Уголовное дело направят в Дальнегорский районный суд для рассмотрения по существу. Вместе с тем в суде находится уголовное дело в отношении бывшего медицинского регистратора флюрографического кабинета отделения лучевой диагностики КГБУЗ «Дальнегорская центральная городская больница», обвиняемой по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка документа), по факту изготовления ею подложной медицинской книжки работнице пищеблока.
При этом уже после возбуждения уголовного дела индивидуальный предприниматель заключил еще 11 контрактов на организацию школьного питания. Но в сентябре этого года прокуратура в ходе проверок выявила грубые нарушения, что привело к расторжению контрактов.