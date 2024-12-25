В Приморье будут судить бизнесмена и повара, которые заразили школьников туберкулезом

Следствие утверждает, что с декабря 2022 года по октябрь 2023 года ИП Кононенко Ю. А. взял на работу кухонным работником женщину, которая больна туберкулезом, гепатитом и другими серьезными заболеваниями. При этом документ, подтверждающий прохождение медкомиссии, он не потребовал. В итоге это привело к тому, что у 12 школьников обнаружен туберкулез.