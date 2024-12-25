Таксистов- «нелегалов» задержали в Костанайской области

В ходе мероприятия полиция зафиксировала 68 правонарушений. Из них 42 случая связаны с нарушением миграционного законодательства, а 26 — с нарушением правил дорожного движения иностранными гражданами. Один из таких случаев был зафиксирован 20-го декабря в Лисаковске.
Сотрудники полиции остановили 40-летнего гражданина ближнего зарубежья, который занимался перевозкой пассажиров на автомобиле Toyota Alphard через приложение InDriver, не имея разрешения на такую деятельность.
В отношении нарушителя возбуждено административное производство.
Полиция напоминает, что работа таксистом без соответствующего разрешения — это нарушение закона, которое влечет за собой ответственность. Правоохранительные органы призывают граждан сообщать о случаях нелегальных перевозок.