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Таксистов- «нелегалов» задержали в Костанайской области

В Костанайской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Таксист-нелегал», цель которого выявить нарушения в сфере перевозки пассажиров водителями-иностранцами, сообщает Zakon.kz.

Источник: pexels

В ходе мероприятия полиция зафиксировала 68 правонарушений. Из них 42 случая связаны с нарушением миграционного законодательства, а 26 — с нарушением правил дорожного движения иностранными гражданами. Один из таких случаев был зафиксирован 20-го декабря в Лисаковске.

Сотрудники полиции остановили 40-летнего гражданина ближнего зарубежья, который занимался перевозкой пассажиров на автомобиле Toyota Alphard через приложение InDriver, не имея разрешения на такую деятельность.

В отношении нарушителя возбуждено административное производство.

Полиция напоминает, что работа таксистом без соответствующего разрешения — это нарушение закона, которое влечет за собой ответственность. Правоохранительные органы призывают граждан сообщать о случаях нелегальных перевозок.