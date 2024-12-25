Таксистов- «нелегалов» задержали в Костанайской области

В ходе мероприятия полиция зафиксировала 68 правонарушений. Из них 42 случая связаны с нарушением миграционного законодательства, а 26 — с нарушением правил дорожного движения иностранными гражданами. Один из таких случаев был зафиксирован 20-го декабря в Лисаковске.