Вандалы разрушили памятник на кладбище в Актау

«На видео очевидно, что это не было случайностью, там в ходе драки, чтобы кто-то упал… Нет, стоит с агрессией и ломает специально. Я вчера написал заявление в полицию участковому 29А микрорайона. Обещали найти, но пока тихо. Камер на этой территории достаточно, я убежден, что вычислить злоумышленника можно. Нельзя оставлять подобных вандалов безнаказанными».