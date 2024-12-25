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Вандалы разрушили памятник на кладбище в Актау

Житель Актау обратился к журналистам с жалобой на вандализм на городском кладбище. По его словам, неизвестные люди испортили памятник его дочери. Причем сделали это намеренно, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Житель города рассказал lada.kz, инцидент произошел ночью 20 декабря. Неизвестные несколько раз приходили на городское кладбище. В один из таких «заходов» один из мужчин стал активно бить ногами по памятнику. Отец похороненной в этом месте девушки пришел в ужас от увиденного.

«На видео очевидно, что это не было случайностью, там в ходе драки, чтобы кто-то упал… Нет, стоит с агрессией и ломает специально. Я вчера написал заявление в полицию участковому 29А микрорайона. Обещали найти, но пока тихо. Камер на этой территории достаточно, я убежден, что вычислить злоумышленника можно. Нельзя оставлять подобных вандалов безнаказанными».

рассказал житель Актау Владимир Широченков.

Подобное осквернение чужих памятников, считает Владимир Широченков, не должно оставаться безнаказанным.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что по данному факту ведется расследование.