Взрывы гремят в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги

Мощные взрывы раздались на территории Украины в ночь на 25 декабря. Подробности озвучили местные СМИ со ссылкой на очевидцев и собственные источники.
По данным агентств, взрывы прогремели в Киеве. Также появилась информация о взрывах в Запорожье.
В Киеве при этом гремит воздушная тревога, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения. Она была объявлена в 00:44 по московскому времени.
Кроме того, в красной зоне находятся еще девять украинских регионов. Режим предупреждения об угрозе с воздуха введен в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.
Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в Хмельницкой области на западе Украины. Подробностей прилетов по региону не приводились.