Взрывы гремят в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги

Кроме того, в красной зоне находятся еще девять украинских регионов. Режим предупреждения об угрозе с воздуха введен в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.