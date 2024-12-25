СК проверит сообщения о рейдерском захвате квартир москвичей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по сообщениям о рейдерских захватах квартир у москвичей. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ в Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что информация о рейдерах, отнимающих квартиры у жителей столицы, была озвучена в сюжете программы «Вести» на телеканале «Россия 1». В сюжете утверждалось, что злоумышленники отбирают квартиры у граждан за долги и затем реализуют их через торги.
Пресс-служба также добавила, что ход исполнения данного поручения будет находиться на контроле в центральном аппарате СК.
Ранее депутаты Государственной думы предлагают на неделю блокировать средства от продажи недвижимости. Эта мера поможет проверить законность сделок, так как на рынке недвижимости участились случаи мошенничества, когда злоумышленники используют схему «продавец под влиянием».