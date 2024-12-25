СК проверит сообщения о рейдерском захвате квартир москвичей

В ведомстве отметили, что информация о рейдерах, отнимающих квартиры у жителей столицы, была озвучена в сюжете программы «Вести» на телеканале «Россия 1». В сюжете утверждалось, что злоумышленники отбирают квартиры у граждан за долги и затем реализуют их через торги.