Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано возле Пафоса на побережье Кипра

В районе юго-западного побережья Кипра произошло землетрясение магнитудой 4,3. Подробности озвучили представители Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Толчок земной коры был зафиксирован в 21:22 по московскому времени 24 декабря. Эпицентр расположен в Средиземном море. В 29 километрах к западу от него находится город Пафос.
В населенном пункте проживают около 40 тысяч граждан. В агломерации — более 70 тысяч. Очаг землетрясения находился на глубине 21 километра.
Население ощутило толчок прямо в момент Рождественского сочельника. Однако информации о возможных пострадавших не приводилось.
Ранее стало известно о землетрясении в КНР на территории Вануату. В результате происшествия погибли два человека.