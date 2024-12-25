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Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано возле Пафоса на побережье Кипра

Эпицентр располагался в Средиземном море в 29 км к западу от города.

Источник: Аргументы и факты

В районе юго-западного побережья Кипра произошло землетрясение магнитудой 4,3. Подробности озвучили представители Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Толчок земной коры был зафиксирован в 21:22 по московскому времени 24 декабря. Эпицентр расположен в Средиземном море. В 29 километрах к западу от него находится город Пафос.

В населенном пункте проживают около 40 тысяч граждан. В агломерации — более 70 тысяч. Очаг землетрясения находился на глубине 21 километра.

Население ощутило толчок прямо в момент Рождественского сочельника. Однако информации о возможных пострадавших не приводилось.

Ранее стало известно о землетрясении в КНР на территории Вануату. В результате происшествия погибли два человека.