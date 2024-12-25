Пассажиры «Азимута» подали иск против пилотов после ЧП в Анталье

По меньшей мере шесть пассажиров самолета Superjet авиакомпании «Азимут» обратились с иском против пилотов после того, как лайнер совершил посадку в Анталье и загорелся. Об этом сообщает телеканал Oda TV.
Пассажиры обвиняют пилотов в намеренной аварии с целью получения выгоды от страховой компенсации.
Как сообщает канал, экипажу самолета угроза пожара была известна еще за полтора месяца до происшествия, и они якобы потерпели аварию при приземлении, но все равно продолжали осуществлять полеты. Не уточняется, где и когда случились данные инциденты.
Жители Антальи, находившиеся на борту, утверждают, что капитан и его помощник участвовали в мошенничестве для получения страхового возмещения, сознательно подвергнув пассажиров опасности, вызвав пожар. Также известно, что страховка самолета должна была закончиться через «семь-восемь дней» и на момент происшествия не была продлена.
Напомним, инцидент с SSJ-100 авиакомпании «Азимут» произошел в аэропорту Антальи 24 ноября. Прибывший из Сочи самолет совершил жесткую посадку. При этом произошло возгорание вылившегося на ВПП топлива.