В Приморье росгвардейцы задержали преступников, находящихся в федеральном розыске

В Приморье за прошедшую неделю сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии установили местонахождение четырёх граждан, разыскиваемых федеральными властями. Об этом сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Управления Росгвардии по Приморскому краю.
Два задержания произошли в Находке. На улице Арсеньева внимание росгвардейцев привлёк 39-летний мужчина, который занервничал при виде патруля. Проверка по базе данных показала, что он разыскивается по подозрению в наркопреступлении, совершённом в Большом Камне.
Ещё одного гражданина, находящегося в федеральном розыске, патруль задержал вечером на улице Пирогова. Мужчина своим поведением вызвал подозрения, и после проверки выяснилось, что он совершил имущественное преступление два года назад.
Оба задержанных доставлены в отдел полиции Находки для дальнейшего разбирательства. Работа по выявлению лиц, находящихся в розыске, продолжается.
Напомним, в Уссурийске водителю такси пришлось прибегнуть к помощи росгвардейцев, чтобы утихомирить разбушевавшегося пассажира.