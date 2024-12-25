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В Приморье росгвардейцы задержали преступников, находящихся в федеральном розыске

Два задержания произошли в Находке.

Источник: Управление Росгвардии по Приморскому краю

В Приморье за прошедшую неделю сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии установили местонахождение четырёх граждан, разыскиваемых федеральными властями. Об этом сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Управления Росгвардии по Приморскому краю.

Два задержания произошли в Находке. На улице Арсеньева внимание росгвардейцев привлёк 39-летний мужчина, который занервничал при виде патруля. Проверка по базе данных показала, что он разыскивается по подозрению в наркопреступлении, совершённом в Большом Камне.

Ещё одного гражданина, находящегося в федеральном розыске, патруль задержал вечером на улице Пирогова. Мужчина своим поведением вызвал подозрения, и после проверки выяснилось, что он совершил имущественное преступление два года назад.

Оба задержанных доставлены в отдел полиции Находки для дальнейшего разбирательства. Работа по выявлению лиц, находящихся в розыске, продолжается.

Напомним, в Уссурийске водителю такси пришлось прибегнуть к помощи росгвардейцев, чтобы утихомирить разбушевавшегося пассажира.