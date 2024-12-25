В Приморье росгвардейцы задержали преступников, находящихся в федеральном розыске

Два задержания произошли в Находке. На улице Арсеньева внимание росгвардейцев привлёк 39-летний мужчина, который занервничал при виде патруля. Проверка по базе данных показала, что он разыскивается по подозрению в наркопреступлении, совершённом в Большом Камне.