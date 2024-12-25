Суд в очередной раз оштрафовал Чичваркина за нарушение закона об иноагентах

Гагаринский суд Москвы оштрафовал бизнесмена Евгения Чичваркина*. Подробности сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.
По данным агентства, предприниматель не предоставил данные о своей деятельности в качестве иностранного агента. Информация должна подаваться в российский Минюст.
«24 декабря назначено административное наказание в виде административного штрафа», — указано в сообщении.
Сумма штрафа при этом не называется. Однако по закону по факту непредоставления иноагентом данных в уполномоченный орган взыскание составляет от 30 до 50 тысяч рублей.
Такое же решение против Чичваркина было принято год назад. Тогда его оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Ранее Московский городской суд вынес решение о том, что назначение штрафа за нарушение порядка деятельности иноагента лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу* было законным. Взыскание составляет 35 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в соцсетях.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.