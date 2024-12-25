Тройное ДТП с пассажирским автобусом произошло в Комсомольске-на-Амуре

Пассажирский автобус столкнулся с двумя «Тойотами» в Комсомольске-на-Амуре. Как оказалось, водитель «Пробокса» не убедился в безопасности маневра и влетел в «Тойоту Хайс», а тот — в маршрутку. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Авария произошла 24 декабря в 11:02 в районе дома № 7 по улице Песочной.
«69-летний водитель “Тойота Пробокс”, двигаясь по второй полосе Комсомольского шоссе со стороны Степной в сторону улицы Базовой, при перестроении в крайнюю правую сторону не убедился в безопасности маневра, создал помеху для движения автомобиля “Тойота Хайс” под управлением 40-летнего водителя, который двигался в прямом попутном направлении без изменения направления движения, и совершил с ним столкновение», — рассказали в Госавтоинспекции Комсомольска-на-Амуре.
После этого в результате неуправляемого движения «Хайс» столкнулся с пассажирским автобусом DAEWOO BS106, ехавшим по маршруту № 2, за рулем которого был 44-летний мужчина. Маршрутка как раз отъезжала от остановки.
В результате ДТП травму головы получил водитель «Тойоты Хайс». Госпитализации она не требует.
В салоне автобуса находилось 14 пассажиров, из них никто не пострадал.