Тройное ДТП с пассажирским автобусом произошло в Комсомольске-на-Амуре

«69-летний водитель “Тойота Пробокс”, двигаясь по второй полосе Комсомольского шоссе со стороны Степной в сторону улицы Базовой, при перестроении в крайнюю правую сторону не убедился в безопасности маневра, создал помеху для движения автомобиля “Тойота Хайс” под управлением 40-летнего водителя, который двигался в прямом попутном направлении без изменения направления движения, и совершил с ним столкновение», — рассказали в Госавтоинспекции Комсомольска-на-Амуре.