Проиграл и не сдержал эмоций: в Приморье адвокат получил дело за оскорбление судьи

В Приморском крае под суд пошел адвокат, который оскорбил судью после проигрыша по делу о лишении родительских прав. Несдержанность в интернете может стоить ему крупного штрафа или шести месяцев ареста, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на следственное управление СК России по Приморскому краю.