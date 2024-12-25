Проиграл и не сдержал эмоций: в Приморье адвокат получил дело за оскорбление судьи

В Приморском крае под суд пошел адвокат, который оскорбил судью после проигрыша по делу о лишении родительских прав. Несдержанность в интернете может стоить ему крупного штрафа или шести месяцев ареста, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на следственное управление СК России по Приморскому краю.
С декабря 2022 по сентябрь 2023 года в Первомайском районном суде Владивостока шел процесс по лишению родительских прав и назначению алиментов. В итоге суд встал на сторону истца.
Представителя ответчика такой результат не устроил, и он не нашел ничего лучшего, чем начать оскорблять судью, принявшего, по его мнению, «неправильное» решение.
В итоге на адвоката завели уголовное дело по статье об оскорблении судьи, участвующего в отправлении правосудия. Его расследование уже завершено, и оно передано на рассмотрение в суд.
Наказанием для адвоката может стать штраф до 200 тысяч рублей, два года исправительных работ или шесть месяцев ареста.