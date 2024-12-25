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Пьяный водитель-рецидивист лишился машины в Приморье

Мужчину отправили в колонию-поселение.

Источник: Комсомольская правда

Мужчина управлял Toyota Premio в состоянии алкогольного опьянения в Дальнереченске в апреле 2024 года. Его задержали, выяснилось, что за аналогичное нарушение местного жителя уже привлекали к ответственности, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

В суде установили, что даже наличие судимости мужчину не вразумило. Судья признал обвиняемого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на год и один месяц в колонии-поселении. Кроме того, ему запретили садиться за руль на пять лет и восемь месяцев.

Прокуратура подала иск на конфискацию автомобиля. Мужчина попытался доказать, что машина принадлежала не ему, а сожительнице, чтобы ТС не забрали. Однако ничего не получилось, и иномарка ушла в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее «КП» писала, что в прокуратуре озвучили предварительную причину пожара в приморском селе Барабаш.