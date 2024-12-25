Пьяный водитель-рецидивист лишился машины в Приморье

В суде установили, что даже наличие судимости мужчину не вразумило. Судья признал обвиняемого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на год и один месяц в колонии-поселении. Кроме того, ему запретили садиться за руль на пять лет и восемь месяцев.