Водитель снес подростка, идущего по тротуару в Красноярске (видео)

«Мужчина пояснил, что впереди движущийся автомобиль начал тормозить, в этот момент во избежание столкновения он нажал на тормоз и потерял управление транспортным средством. Таким образом, следует, что водитель не учел погодные и дорожные условия, что и привело к ДТП», — рассказали в Госавтоинспекции.