Водитель снес подростка, идущего по тротуару в Красноярске (видео)

40-летний мужчина на «Хонде» ехал в сторону Партизана Железняка и вылетел на тротуар, где шел 13-летний мальчик.
«Мужчина пояснил, что впереди движущийся автомобиль начал тормозить, в этот момент во избежание столкновения он нажал на тормоз и потерял управление транспортным средством. Таким образом, следует, что водитель не учел погодные и дорожные условия, что и привело к ДТП», — рассказали в Госавтоинспекции.
За прошедшие сутки, по официальным данным, на дорогах города произошло шесть аварий с участием пешеходов. В них пострадали семь человек, в том числе трое детей.