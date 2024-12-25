Судебный процесс над бойцом ММА по делу о терроризме пройдет в открытом режиме

«Рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Ахьядова суд начнет в среду в открытом для СМИ и публики режиме», — сказала пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.
Как сообщали ТАСС в правоохранительных органах на прошлой неделе, расследование уголовного дела в отношении Ахьядова завершено, а материалы переданы в военный суд для дальнейшего рассмотрения. В окончательной редакции ему предъявлено обвинение в теракте (ст. 205 УК РФ), посягательстве на жизнь сотрудника полиции (ст. 317 УК РФ), применении насилия к полицейскому (ст. 318 УК РФ) и участии в деятельности террористической организации (ч. 3 ст. 205.5 УК РФ). Следствие установило, что Ахьядов присягнул на верность запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», был завербован в Турции. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Утром 31 декабря 2022 года на 33-летнего инспектора МАДИ на Москворецкой набережной в районе парка «Зарядье» было совершено нападение. Преступник нанес ему не менее 16 ножевых ранений, от которых мужчина умер на месте. Позднее следствие квалифицировали Ахьядову убийство как теракт.
В правоохранительных органах уточняли агентству, что обвиняемый планировал завладеть табельным оружием сотрудника полиции, чтобы устроить стрельбу в Зарядье, где в предновогодний вечер было много отдыхающих. В темноте он перепутал сотрудника МАДИ с полицейским из-за форменной одежды. Тем самым свой преступный замысел террорист не смог довести до конца. Ахьядова задержали на следующий день, 1 января.
Как следует из материалов дела, которые есть в распоряжении ТАСС, при задержании он оказывал сопротивление, распылив в сторону полицейского газовый баллончик. В документах указано, что у обвиняемого не было постоянного места жительства, у него среднее образование, женат, имеет на иждивении двоих малолетних детей, официально не трудоустроен. За всю бойцовскую карьеру Ахьядов провел на профессиональном ринге ММА 14 поединков, в которых одержал 9 побед. Последний раз выходил на ринг в октябре 2019 года. Сейчас он содержится под стражей.