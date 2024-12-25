Судебный процесс над бойцом ММА по делу о терроризме пройдет в открытом режиме

Как следует из материалов дела, которые есть в распоряжении ТАСС, при задержании он оказывал сопротивление, распылив в сторону полицейского газовый баллончик. В документах указано, что у обвиняемого не было постоянного места жительства, у него среднее образование, женат, имеет на иждивении двоих малолетних детей, официально не трудоустроен. За всю бойцовскую карьеру Ахьядов провел на профессиональном ринге ММА 14 поединков, в которых одержал 9 побед. Последний раз выходил на ринг в октябре 2019 года. Сейчас он содержится под стражей.