Неизвестный взорвал петарды в отделении банка в Волгограде

Коробку с запаленными фейерверками в десятом часу вечера в отделение одного из банков на улице Николая отрады забросил неизвестный. На место происшествия тут же были вызваны правоохранители и спасатели Волгограда.
По данным главка МЧС, в помещении сработала сигнализация. Прибывший расчет огнеборцев убедился, что возгорания не последовало и никто в происшествии не пострадал. Стражи порядка в свою очередь начали розыск отчаянного человека, который рискнул поджечь петарды в финансовом учреждении Тракторозаводского района.
Вероятно, что человек мог быть жертвой телефонных мошенников. За последние несколько дней в стране зарегистрировано больше 20 подобных случаев. Так, в Перми жертвы аферистов пытались поджечь два банкомата, а в подмосковном Серпухове старушка взорвала петарду в торговом центре.