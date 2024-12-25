Неизвестный взорвал петарды в отделении банка в Волгограде

Вероятно, что человек мог быть жертвой телефонных мошенников. За последние несколько дней в стране зарегистрировано больше 20 подобных случаев. Так, в Перми жертвы аферистов пытались поджечь два банкомата, а в подмосковном Серпухове старушка взорвала петарду в торговом центре.