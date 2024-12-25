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Неизвестный взорвал петарды в отделении банка в Волгограде

Человека, забросившего горящую коробку с фейерверками, разыскивает полиция.

Коробку с запаленными фейерверками в десятом часу вечера в отделение одного из банков на улице Николая отрады забросил неизвестный. На место происшествия тут же были вызваны правоохранители и спасатели Волгограда.

По данным главка МЧС, в помещении сработала сигнализация. Прибывший расчет огнеборцев убедился, что возгорания не последовало и никто в происшествии не пострадал. Стражи порядка в свою очередь начали розыск отчаянного человека, который рискнул поджечь петарды в финансовом учреждении Тракторозаводского района.

Вероятно, что человек мог быть жертвой телефонных мошенников. За последние несколько дней в стране зарегистрировано больше 20 подобных случаев. Так, в Перми жертвы аферистов пытались поджечь два банкомата, а в подмосковном Серпухове старушка взорвала петарду в торговом центре.