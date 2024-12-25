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В Красноярском крае за сутки потушили 17 пожаров

В Балахте сгорел частный гараж, а в Шушенском — хозпостройки с техникой внутри.

Источник: МЧС РФ

В Красноярском крае за минувшие сутки спасатели потушили 17 пожаров. О погибших и пострадавших не сообщается. Так, в Балахте ночью загорелась крыша частного гаража на площади 100 квадратных метров. Десять человек личного состава и две автоцистерны работали несколько часов — и огонь был ликвидирован. Предварительно причиной стало короткое замыкание электропроводки.

В селе Каратузское вечером огонь охватил несколько хозяйственных построек. Огнем уничтожены навесы и частично повреждены кровли бань, принадлежащих трем разным владельцам. Общая площадь повреждений составила 116 квадратных метров. Предварительная причина — нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления.

А в Шушенском заполыхала хозяйственная постройка вместе со строительной техникой внутри. Здесь с огнем боролись 17 человек. После выяснилось: владельца подвела электропроводка.

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