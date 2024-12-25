В Красноярском крае за сутки потушили 17 пожаров

В Красноярском крае за минувшие сутки спасатели потушили 17 пожаров. О погибших и пострадавших не сообщается. Так, в Балахте ночью загорелась крыша частного гаража на площади 100 квадратных метров. Десять человек личного состава и две автоцистерны работали несколько часов — и огонь был ликвидирован. Предварительно причиной стало короткое замыкание электропроводки.