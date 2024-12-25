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Хозяин загоревшейся квартиры попал в больницу в Хабаровском крае

Пожарные спасли двоих человек.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки в Хабаровском крае чрезвычайных ситуаций не произошло. Пожарные реагировали на восемь возгораний, из которых семь пришлись на жилой сектор. Один человек был госпитализирован. Подробности происшествия доступны в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Ночью пожарные тушили пожар в поселке Корфовский. На втором этаже двухэтажного деревянного дома загорелась квартира по улице Геологов. С помощью индивидуального устройства был спасен один человек, еще одного вывели по лестничному маршу. Хозяин квартиры был госпитализирован с отравлением продуктами горения.

В микрорайоне Чкаловский Комсомольска пожар произошел в частной бане на Байкальской улице. Огонь повредил внутренние помещения парной и комнаты отдыха.

Пожарные и спасательные подразделения пять раз привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

В регионе продолжают действовать четыре ледовые переправы.

пожары