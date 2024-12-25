Хозяин загоревшейся квартиры попал в больницу в Хабаровском крае

За минувшие сутки в Хабаровском крае чрезвычайных ситуаций не произошло. Пожарные реагировали на восемь возгораний, из которых семь пришлись на жилой сектор. Один человек был госпитализирован. Подробности происшествия доступны в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.