Пенсионер бросил коктейли Молотова под машину полиции в Москве

Житель Москвы бросил две бутылки с зажигательной смесью под машину полиции возле ОВД «Арбат», сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы.
По их информации, 65-летний нарушитель на данный момент задержан. В результате происшествия никто не пострадал.
Предположительно, мужчина стал жертвой мошенников. Он исполнял требования, которые злоумышленники давали ему по телефону. При этом они представились «сотрудниками правоохранительных органов».
Источники добавили, что пенсионер должен был поджечь само здание ОВД. Однако в последний момент он отказался это делать, кинув коктейли Молотова под служебный автомобиль. Возгорание было оперативно потушено.
Ранее в Санкт-Петербурге мужчина забросал коктейлями Молотова главный военкомат Ленинградской области. Удар пришелся в основном на двери и окна госучреждения. Серьезных повреждений в результате инцидента не обнаружено.