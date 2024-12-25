Экс-чиновница Минпромторга Новосибирской области заключена под стражу

Бывший начальник управления экономики и финансов министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Наталья Зырянова заключена под стражу. Решение об избрании меры пресечения было принято Центральным районным судом города Новосибирска, сообщает пресс-служба суда.
Согласно постановлению суда от 24 декабря 2024 года, Зырянова будет содержаться под стражей до 22 февраля 2025 года. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая относится к превышению должностных полномочий. На момент предполагаемого совершения преступления Наталья Зырянова занимала должность начальника управления экономики и финансов в региональном Минпромторге. Она покинула свой пост в августе 2023 года.
Постановление Центрального районного суда на данный момент не вступило в законную силу.