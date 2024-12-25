Богомаз: средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над Брянской областью. Подробности сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, попытку террористической атаки совершили беспилотники самолетного типа. На данный момент на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. Подробности инцидентов устанавливаются, как и последствия.
«Пострадавших и разрушений нет», — обратил внимание Богомаз.
Прошлой ночью силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак четырех украинских дронов, выявленных на территории российских регионов. Военные уничтожили три дрона ВСУ над Ростовской областью, один — над Воронежской. Информации о пострадавших и разрушениях нет.